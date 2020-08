Na mira do Fluminense, lateral argentino jogará em clube europeu

Rio - Se o torcedor do Fluminense estava ansioso por um acerto com o lateral Facundo Sanchez, do Estudiantes, pode levar um banho de água fria na euforia. De acordo com o portal argentino 'TyC Sports', o jogador de 30 anos recebeu uma proposta do Panathinaikos-GRE e já aceitou a oferta do clube europeu.



De saída do clube argentino, o lateral direito foi oferecido ao Tricolor, mas nesse meio tempo, recebeu proposta do Hatayspor, da Turquia. Contudo, o Panathinaikos entrou na nagociação e seduziu o atleta, que assinará por duas temporadas. Pelo Estuadiantes, Facundo Sanchez disputou 143 jogos e marcou 12 gols.