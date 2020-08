Sub-20 do Fluminense retorna aos treinos e dois jogadores testam positivo para covid-19

O CT de Xerém voltou a ter atividade nesta segunda-feira com o retorno aos treinos da equipe sub-20 do Fluminense. Ao todo, 31 jogadores fizeram dois exames para covid-19 (PCR e rápido) e dois testaram positivo. Eles estão assintomáticos e já começaram a cumprir o isolamento social.

Além dos jogadores, toda a comissão técnica e funcionários que estarão presentes no dia a dia em Xerém também foram testados. Os dois jogadores, cujos nomes não foram divulgados, farão novo exame em uma semana.

Além dos exames, o elenco sub-20 tricolor realizou avaliações físicas e iniciará os trabalhos em campo nesta terça-feira. Ainda não há previsão para o retorno das outras categorias.

"Voltamos por conta do calendário das competições que foram definidas pela Ferj e pela CBF. Estamos dando toda a segurança possível para os nossos atletas e funcionários, respeitando todos os protocolos. Optamos por só retornar com o sub-20, as outras categorias seguirão trabalhando de forma remota", disse o diretor executivo da base, Antônio Garcia, ao site oficial do clube.

O Fluminense volta a jogar pelo Campeonato Carioca sub-20 em 9 de setembro, contra o Botafogo.