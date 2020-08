Odair testa negativo e poderá comandar Fluminense contra o Bragantino

Afastado do jogo contra o Internacional e dos dois últimos treinos no CT Carlos Castilho, Odair Hellmann voltará a comandar o Fluminense nesta quarta-feira, contra o RB Bragantino, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador testou negativo para covid-19 no exame realizado por todo o elenco tricolor na última segunda-feira.

Como ainda precisa cumprir o isolamento de 10 dias previsto pelo protocolo da CBF para quem testou positivo (em exame realizado no dia 9), Odair só viajará a São Paulo na quarta-feira para se juntar à delegação tricolor, que embarca nesta terça.

Entenda o caso



No domingo, Odair foi impedido de entrar no Maracanã por conta de um exame no dia 9, feito para a partida contra o Palmeiras (12), que apontou "reagente" para covid-19. Mas o Fluminense alega que só foi comunicado no próprio domingo (16).

Em nota, a CBF afirmou que o resultado estava disponível desde quinta-feira (13) no sistema do hospital responsável pelo procedimento. Ou seja, depois do duelo com os paulistas, motivo do exame.

Além disso, o Fluminense diz que fez um exame no dia 13 para toda a delegação e Odair testou negativo, o que tranquilizou o clube para mandá-lo a campo contra o Internacional.