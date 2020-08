Estafe de atacante do Fluminense recusa primeira proposta de grupo que gere o Manchester City

Rio - Representantes do atacante Evanílson, do Fluminense, recusaram a primeira oferta feita pelo City Football Group, que comanda clubes como Manchester City (ING), New York City (EUA) e Girona (ESP). A informação é do site "Globo Esporte".

Segundo o portal, além da parte da financeira, o projeto esportivo apresentado pelo grupo não agradou ao estafe do atleta. A ideia era que o atacante, a princípio, atuasse pelo Troyes, da segunda divisão francesa, equipe adquirida recentemente pela empresa. Caso tenham interesse em fazer uma nova proposta, será necessário elaborar novos planos para o jogador.

Além do City Football Group, o atacante também foi procurado pelo Internacional. No entanto, as negociações não avançaram.