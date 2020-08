Com 23 quilos a menos, Walter pode reestrear pelo Athletico contra o Fluminense

Rio - Com passagem pelo Fluminense em 2014, o atacante Walter pode fazer sua reestreia no futebol no próximo final de semana, contra o ex-clube. Com 23 quilos a menos, o jogador de 31 anos foi relacionado pelo Athletico Paranaense para a partida da quinta rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena da Baixada.



Walter não entra em campo desde 2018, quanto defendeu o CSA na Série B. Foi contratado pelo Goiás no ano passado, mas por conta de uma suspensão por doping, não vestiu a camisa do Esmeraldino. Foi contratado em maio pelo Athletico Paranaense. Pelo Fluminense, o centroavante fez 53 jogos e marcou 10 gols.



Confira os relacionados do Athletico: Abner, Carlos Eduardo, Felipe Aguilar, Fernando Canesin, Geuvânio, Jandrei, Jonathan, José Ivaldo, Kawan, Khellven, Léo Cittadini, Lucas Halter, Lucho González, Márcio Azevedo, Marquinhos Gabriel, Pedrinho, Pedro Henrique, Richard, Santos, Vinícius Mingotti, Vitinho, Walter e Wellington.