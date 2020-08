Fluminense negocia com lateral argentino e empresário diz: 'Aguardando para acertar'

Rio - Após a saída de Gilberto, o Fluminense pode ter novo nome para substituir o lateral. De acordo com o portal 'CieloSports', o argentino Fernando Torrent, de 28 anos, é cobiçado pelo Tricolor. Sem clube depois de deixar o Arsenal de Sarandí, o atleta busca recolocação no mercado, e o empresário Cristian Calabrese falou sobre a proposta do clube.



"Recebemos propostas de vários clubes. De fora, temos muito boas ofertas econômicas, mas não esportivas, como Chipre ou Grécia. Procuramos a melhor opção esportiva, numa função que não tem tantos jogadores disponíveis. Temos uma oferta específica do Fluminense e é a que estamos aguardando para acertar", disse o agente ao portal argentino.



Além do Fluminense, Gimnásia-ARG e Cádiz-ESP, são os outros clubes que estão de olho no atleta. Quem tem atuado na lateral-direita da equipe de Odair Hellmann é Igor Julião, mas o jogador não tem agradado à torcida tricolor. Calabrese espera resolver a questão de Fernando Torrent nos próximos dias e a chance do atleta reforçar o Flu é grande.