Rio - O Fluminense venceu o Athletico-PR, no último sábado, na Arena da Baixada, sem três jogadores importantes no time: Evanilson, Nenê e Nino. Em entrevista, o técnico Odair Hellmann afirmou que poupou os jogadores visando a partida da próxima terça-feira contra o Figueirense, pela Copa do Brasil.

"Uma análise feita pelo departamento técnico, de fisiologia, médico e físico. Quando houver uma repetição de jogos em um curto espaço de tempo, e jogadores estiverem repetindo muitas partidas, não é nem só por estar com perigo de ter uma lesão", disse.

"É também para que o jogador que entre em campo com toda a força, para ele poder introduzir a sua característica. Quando você repete muito jogo de dois em dois dias e você não treina e só recupera, acaba em uma sequência perdendo performance. Então a gente vai analisar sempre essas situações, e elas podem ser por uma situação física, médica, baixando o ritmo pela repetição, e eu preciso colocar jogadores que estejam com ritmo a 150% para produzir o melhor resultado", completou.