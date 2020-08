Rio - Atual campeão da Premier League, o Liverpool pode contratar um jogador do Fluminense para a próxima temporada na Europa. De acordo com o jornalista Nicòlo Schira, que cobre o mercado de transferências no Velho Continente, os Reds estão em negociações avançadas para fechar com o goleiro Marcelo Pitaluga, de 17 anos.



O arqueiro é dado como uma grande promessa na base do Tricolor e tem contrato até o final de 2022. Em 2019, Pitaluga foi procurado pela Juventus, mas a negociação não avançou. Com 100% dos direitos adquiridos pelo Fluminense, o goleiro faz parte da equipe sub-23 do clube carioca e atualmente se recupera de lesão na mão direita.