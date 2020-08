Rio - O São Paulo está interessado na contratação do volante Dodi, do Fluminense. A chegada do jogador à equipe paulista seria um pedido de Fernando Diniz, ex-técnico do Tricolor. A informação é do site "Netflu".

Dodi tem contrato com o Fluminense até dezembro e a tendência é que ele permaneça nas Laranjeiras até o fim do vínculo. No entanto, sua renovação com o Tricolor segue emperrada por conta de desacordo em relação a valores.

O volante tem sido um dos destaques do Fluminense em 2020. Desde a chegada de Odair Hellmann, assumiu a vaga de titular e não deixou mais a equipe.