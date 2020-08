Rio - Apresentando bom futebol nas últimas rodadas, o zagueiro Luccas Claro só tem contrato com a equipe até o final de 2020. Como o Brasileirão de 2020 só se encerra em fevereiro do ano que vem, o atleta não ficaria até o fim do torneio. Nesta segunda-feira, o defensor afirmou que as conversas pela renovação do vínculo ainda não avançaram.



"Não está avançada, sendo bem sincero. Teve uma breve conversa. Acredito que nos próximos dias o melhor vai se concretizar. Meu pensamento é no Fluminense, até por isso tenho feito bons jogos. Estou 100% focado aqui dentro. Só penso no Fluminense, no Brasileiro", disse Luccas Claro, que completou:



"Se pensar em outras coisas externas, não consigo prestar tanta atenção no campo. O futuro a Deus pertence. Sempre foco em fazer o melhor e o que tiver de acontecer vai acontecer para melhor", encerrou o zagueiro em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, no CT Carlos Castilho.