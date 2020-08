Rio - Na partida entre Fluminense e Internacional, vencida pelos tricolores por 2 a 1, uma infelicidade ocorreu com o atacante Paolo Guerrero, do time gaúcho. Em uma dividida com Luccas Claro, o centroavante levou a pior e acabou rompendo o ligamento do joelho, ficando fora do restante da temporada. Em coletiva nesta segunda-feira, o zagueiro do Flu revelou uma conversa com o peruano após a cirurgia.



"O lance com o Guerrero me pegou de surpresa. Tivemos a dividida ali no jogo e quando vi que ele seria substituído eu fui ali, cumprimentei ele e segui como se fosse algo normal. Depois, vendo o noticiário, vi que ele tinha machucado gravemente, então já mandei mensagem pro Thiago Galhardo, com quem joguei junto no Coritiba, ele me passou o telefone do Guerrero. Já entrei em contato, conversamos", disse Luccas, que emendou:



"Expliquei pra ele que não tinha ideia de que pudesse ter machucado gravemente. O Guerrero é uma pessoa sensacional. Já me respondeu imediatamente. Disse: “Luccas, fica tranquilo. Isso é de jogo, é normal. Você entrou na bola, não teve maldade no lance. São coisas de jogo”. Desejei uma boa recuperação para ele. Sei que no Internacional, ele será bem tratado. Desejo que ele possa voltar tão forte quanto ele é", encerrou.