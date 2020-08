Lateral argentino diz que está 'por detalhes' de se transferir para o Fluminense

Rio - O lateral-direito Fernando Torrent está perto de acertar com o Fluminense. Em entrevista à "Radio Colonia – AM 550", de Buenos Aires, ele disse que sua ida para o Tricolor depende apenas de "detalhes financeiros".

"Há vários avanços com clubes diferentes. A negociação com o Fluminense é importante e estamos esperando uma resposta. Meus representantes estão cuidando das negociações, mas estou tranquilo porque será definido em breve. Eu priorizo o esporte para continuar crescendo. Faltam detalhes financeiros para eu acertar com o Fluminense. Eles sondaram outros jogadores brasileiros, mas falta pouco para fechar. Até eu assinar com o clube, estou aberto a todas as ofertas", disse o jogador.