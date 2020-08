Zagueiro deve acertar renovação com o Fluminense em breve

Rio - O zagueiro Luccas Claro está perto de renovar com o Fluminense. Segundo o portal "Netflu", a tendência é que o atleta siga vestindo a camisa tricolor e tenha um reajuste salarial.

Luccas tem contrato com o Fluminense até o fim desta temporada, o que fez a diretoria tricolor intensificar as negociações, já que ele pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. A renovação é considerada uma das prioridades da diretoria.

Atualmente, Luccas Claro é um dos titulares da defesa do Fluminense, ao lado de Nino.