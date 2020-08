Fluminense vai estrear contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro sub-20

Próximo do retorno às partidas oficiais, em 9 de setembro contra o Botafogo pelo Campeonato Carioca, a equipe sub-20 do Fluminense também teve definidos seus primeiros adversários no Campeonato Brasileiro da categoria. A estreia está prevista para o dia 23 contra o Bahia, no Rio de Janeiro.

Na primeira fase do Campeonato Brasileiro sub-20, os 20 clubes jogam entre si em turno único, e os oito melhores classificados seguem na briga pelo título. Campeão em 2015, o Fluminense disputará a competição com uma equipe sub-19, já que os atletas com 20 anos estão integrados ao sub-23.

"Vai ser uma competição diferente por tudo o que vem acontecendo. Uma característica especial deste ano é que todas as equipes estão saindo do zero, tiveram uma preparação muito parecida para a competição", avaliou o coordenados das categorias de base do Fluminense, Marcelo Veiga.

Os seis primeiros jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro sub-20 serão:

23/9 - Fluminense x Bahia

27/9 - Athletico-PR x Fluminense

30/9 - Fluminense x Santos

4/10 - Fluminense x São Paulo

11/10 - Grêmio x Fluminense

14/10 - Fluminense x Cruzeiro