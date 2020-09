Fluminense aguarda resposta do Liverpool para definir futuro de promessa

Rio - As negociações de Fluminense e Liverpool pelo futuro do goleiro Marcelo Pitaluga seguem indefinidas. De acordo com o portal "UOL", o Tricolor aguarda uma resposta do clube inglês, após ter enviado uma contraproposta para tratar da transferência da promessa.

O Liverpool acompanha Marcelo desde o sub-17 e no ano passado já teria demonstrado interesse no jovem. De acordo com o site, o empresário do goleiro, o ex-jogador e filho de Abel, Fábio Braga, intermedeia a transação após proposta oficial vinda da Inglaterra.



De acordo com o porta, o jogador, que tem 17 anos, e sua família desejam a transferência, mas esperam a definição dos valores pelo clube. O Liverpool ofereceu emprego para o pai e um alto salário para o jovem se considerada a sua idade. O fato de conviver com Alisson, goleiro da seleção brasileira, também seria um atrativo para o jovem.