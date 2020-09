'Jogador diferente de todos que temos', diz Odair ao explicar contratação de Danilo Barcelos

Rio - O Fluminense anunciou no início desta semana a contratação de Danilo Barcelos e pegou muita gente de surpresa. O lateral-esquerdo que estava no Botafogo se desvinculou do clube de forma amigável e assinou com o Tricolor sem custos.

Ainda que não tenha sido nem relacionado para a partida, Odair Hellmann explicou a contratação do atleta, em entrevista coletiva após o empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, na última quarta-feira.

"É uma oportunidade de mercado. Ele é um jogador diferente de todos que temos aqui. Jogador de força, de imposição, faz gols de bola parada. Então é uma oportunidade dentro de tudo que a gente observa em relação a mercado. Não tenho dúvidas de que vai ser um jogador que vai nos ajudar no decorrer do ano, até pra maturar os meninos da base. A gente conseguiu fazer esse processo no lado direito, com o Calegari. No lado esquerdo, a gente precisa maturar um pouco mais os meninos que estão para que eles também recebam oportunidade como o Calegari recebeu e possam dar uma boa resposta".