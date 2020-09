Muriel segue sem condições no Fluminense e Marcos Felipe vai enfrentar o São Paulo

Rio - Para a partida contra o São Paulo, neste domingo, no Morumbi, o Fluminense seguirá com Marcos Felipe como titular no gol. Muriel, dono da posição, sentiu um desconforto muscular na perna esquerda e será desfalque novamente.

Ao todo, Marcos Felipe fez 13 jogos como titular pelo Tricolor Carioca e acumula um bom retrospecto com a camisa: são apenas oito gols levados e nenhuma derrota.

O jogador esteve presente nas últimas duas partidas da equipe no Brasileiro. O Tricolor derrotou o Vasco por 2 a 1 e empatou com o Atlético-GO por 1 a 0.