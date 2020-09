Marcos Felipe tem chance de brigar por vaga com Muriel após sequência

Como Muriel sentiu dores na perna esquerda, Marcos Felipe voltou a ter a tão esperada chance de jogar e tem conseguido dar conta da responsabilidade, assim como em 2019. A disputa não é fácil, mas o bom trabalho somado ao retrospecto favorável podem ser um trunfo do goleiro, que tem tudo para ser mantido como titular contra o São Paulo, na disputa com o companheiro.

Sem ainda ter perdido em 13 jogos oficiais pelo Fluminense - única derrota foi para o Barcelona de Guayaquil, na Flórida Cup -, Marcos Felipe teve como máxima sequência como titular os seis jogos da reta final de Campeonato Brasileiro do ano passado. Em 2020, pode tentar ampliar essa marca caso convença o técnico Odair Hellmann a mantê-lo quando Muriel, que vem sendo irregular, tiver condições novamente.

Por enquanto, irá para a terceira partida seguida. Depois de tanto esperar ao longo dos anos - a temporada em que mais jogou foi a de 2015, quando foi emprestado ao Macaé e disputou oito partidas -, Marcos Felipe prefere não lamentar a falta de chances em outros momentos, principalmente em 2019, quando Rodolfo e Agenor não convenciam.

"Goleiro tem que ter paciência, não é uma posição fácil, precisa estar sempre pronto, treinando sempre mais, se preparando cada vez mais. Eu falei em entrevistas anteriores que procurava sempre respeitar tanto a decisão do treinador, quanto meus companheiros que estavam a minha frente, porque eu sabia que uma hora a minha oportunidade ia chegar. Independentemente do que estava acontecendo ou de quem estava aqui, isso era questão de respeito. Procurava fazer meu trabalho com humildade, sempre treinando forte para, quando chegasse, desse conta do recado. Ser goleiro do Fluminense é uma responsabilidade muito grande, aqui já passaram muitos goleiros bons", afirmou.