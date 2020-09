Livre no mercado, Thiago Neves estaria negociando retorno ao Fluminense

Rio - Horas depois de ter o contrato rescindido pelo Grêmio, o meia Thiago Neves já está negociando com outro clube. De acordo com a 'Fox Sports', o jogador estaria de malas prontas para retornar ao Rio de Janeiro para defender o Fluminense. O veículo afirma que a negociação já está perto de ser sacramentada.Thiago Neves acertou com o Grêmio no início da temporada. No entanto, não teve muitas oportunidades na equipe de Renato Gaúcho. O clube gaúcho rescindiu com o atleta por conta de uma cláusula contratual que obrigaria o Grêmio a renovar com o meia, além do aumento de salário, caso o jogador entrasse em campo por mais três jogos.Aos 35 anos, Thiago soma passagens por grandes clubes do Brasil como Flamengo e Cruzeiro. No Fluminense, o jogador teve boa trajetória conquistando os títulos da Copa do Brasil em 2007, Brasileirão e Carioca em 2012. Nas Laranjeiras, vestiu a camisa do clube por 174 partidas e anotou 50 gols.