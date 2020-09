Odair destaca como 'excelente' primeira etapa do Fluminense e quer como padrão no clube

Rio - O Fluminense perdeu para o São Paulo, no Morumbi, por 3 a 1, após terminar o primeiro tempo com um gol na frente. Em 15 minutos da segunda etapa, o Tricolor Paulista já havia virado a partida e no fim do jogo ainda fez mais um.

Odair Hellmann, técnico do Fluminense, criticou a etapa final da equipe e quer padronizar bom primeiro tempo da equipe.

"No primeiro tempo fizemos o gol e criamos mais oportunidades. No segundo, o São Paulo fez de bola parada já no início. Esses dez minutos iniciais não foram bons e isso nos custou a derrota. Precisamos entrar em todos os tempos, vindo de intervalo, iniciando o jogo, com mesmo padrão e atenção. O São Paulo fez 2 a 1, fizemos mudanças para reequilibrar a posse. Mas aí, ficamos mais expostos buscando o empate e dando mais tempo ao São Paulo. Os contra-ataques não encaixaram, mas um chute de fora da área. É buscar repetição de padrão do excelente padrão de primeiro tempo que fizemos para conseguir resultado", avaliou.