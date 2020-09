Porto atravessa negociação com clube inglês e fecha acordo com Evanílson

Rio - Evanilson está com tudo certo para ir para Portugal. Segundo informações do "globoesporte.com", o Porto teria atravessado as negociações do jogador com o Crystal Palace e acertou a contratação do atleta de 20 anos.

Ainda de acordo com o site, o atacante já viaja nesta terça-feira para assinar com o clube europeu. Com isso, Evanilson não joga mais pelo Fluminense.

O atacante foi um dos destaques do clube neste ano. Em sua última partida pelo Tricolor, o atacante fez um belo gol, no empate em 1 a 1 com o Atlético-GO.