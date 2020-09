Jornal português destaca a transferência de Evanílson para o Porto

Rio - A transferência do atacante Evanílson, de 20 anos, para o Porto foi destacada pela imprensa portuguesa. O jornal "A Bola" em sua edição eletrônica falou sobre o jogador revelado pelo Tricolor e que vai atuar pela equipe lusitana.

A publicação destaca que o Fluminense anunciou a saída do jogador do clube carioca, mas que o destino do atleta ainda não devia ser definido. O jornal destaca que além do Porto, o Crystal Palace e também ao City Football Group, grupo que detém o Manchester City, buscaram a contratação do atleta.

Evanílson é o segundo maior artilheiro do Fluminense na temporada. Ele marcou nove gols em 2020.