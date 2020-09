Problema de renovação com Evanilson pode se repetir com outra promessa do Fluminense

O caso envolvendo Evanilson pode se repetir com outra grande promessa da base e é motivo de preocupação no Fluminense. Com vínculo apenas até junho de 2021, Marcos Paulo pode assinar um pré-contrato com outro clube a partir de janeiro.



A ideia inicial da diretoria era negociar o jogador nessa janela de transferências, mas a crise causada pela pandemia de covid-19 atrapalhou os planos. A expectativa era vendê-lo por 15 milhões de euros (cerca de R$ 93,6 milhões) para fazer caixa e fechar o ano, mas já se admite um valor bem menor.



Outra alternativa seria estender o vínculo para não perdê-lo. Em entrevista recente, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, disse que os representantes de Marcos Paulo estão dispostos a renovar caso não haja negociação com clubes europeus.

Em relação a Evanilson, o Fluminense não conseguiu a renovação e, faltando seis meses para o fim do vínculo, o atacante assinou um pré-contrato com o Tombense, gerenciado por Eduardo Uram, um de seus empresários. O clube mineiro emprestou-o por dois anos, mas acertou a venda ao Porto sem que o Tricolor pudesse segurá-lo.