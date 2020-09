Fluminense renova com Luiz Henrique até 2025

Nova revelação de Xerém a ganhar oportunidade nos profissionais, Luiz Henrique renovou nesta segunda-feira seu contrato até setembro de 2025. O atacante de 19 anos tinha vínculo com o clube até o fim de 2022. O Fluminense anunciou o acordo em seu site oficial.

Luiz Henrique disputou seis partidas com a equipe principal. O jovem atacante subiu aos profissionais neste anos e começou a agradar o técnico Odair Hellmann nos treinos, até fazer a sua estreia no dia 13 de agosto, no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro.