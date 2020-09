Negociado com o Porto, Evanilson chega a Portugal nesta terça-feira

Rio - O Fluminense perdeu um dos principais jogadores da equipe na última segunda-feira. Vendido ao Porto-POR, o atacante Evanilson embarcou para Portugal nesta terça-feira, onde vai assinar com o clube lusitano por cinco temporadas. O jogador esteve no Aeroporto Internacional do Galeão junto da esposa Mariana e dos sogros Elinise e Marcellus.



Fluminense estava emprestado ao Fluminense pelo Tombense-MG, do empresário Eduardo Uram. Por conta disso, não receberá parte total do valor da venda e sim, uma porcentagem, equivalente a R$ 13,5 milhões. Sem Evanilson, o clube terá problemas para o ataque nos próximos jogos, visto que Fred está afastado porque a esposa testou positivo para covid-19.