Fluminense aguarda resultado de exame de coronavírus para avaliar escalação de Fred

Rio - Sem Evanilson, que viajou nesta terça-feira para assinar com o Porto-POR, o Fluminense tem problemas para montar o ataque diante do Flamengo, nesta quarta-feira. De acordo com o Lance!, o Tricolor aguarda o resultado do exame realizado por Fred para saber se poderá ou não contar com o atacante de 35 anos.



Fred não participou do jogo contra o São Paulo, no último domingo. O centroavante foi afastado por precaução porque a esposa do jogador testou positivo para o novo coronavírus. Na ocasião a equipe de Odair Hellmann saiu na frente, mas acabou levando a virada. O jogo contra o Rubro-Negro ocorre às 21h30, no Maracanã.