'Torcedor não assina os cheques', diz vice do Fluminense sobre saída de Evanilson

Rio - Um dos destaques do Fluminense no ano, Evanilson foi negociado para o Porto-POR. Mesmo com o ídolo Fred à disposição, a torcida não ficou nada feliz com a saída do atacante e fez duas críticas ao clube nas redes sociais. Em entrevista à 'Globo', o vice-presidente de finanças do Tricolor, Paulo Veiga, comentou a transferência do atleta de 20 anos.



"Passamos meses sem saber se iríamos fazer uma venda. A venda do Evanilson, que está sendo noticiada, não é o que o torcedor gostaria, mas o torcedor não tem que assinar os cheques do clube. Trouxemos o Fred, que acabou vindo no meio da pandemia, mas teve um bom resultado tanto na venda de uniformes como incremento no sócio-torcedor", analisou Paulo Veiga.