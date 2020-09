Evanilson deixa mensagem de adeus para os torcedores do Fluminense: 'Sou um de vocês'

Rio - Apresentado no Porto-POR nesta quarta-feira após deixar o Fluminense, o atacante Evanilson deixou uma mensagem para o torcedor tricolor nas redes sociais. Destaque do Fluminense na temporada, o jovem de 20 anos agradeceu às pessoas que o acompanharam e ajudaram na passagem pelo clube carioca."Estou começando um novo desafio na minha vida profissional, mas nada disso seria possível sem o Fluminense. Gostaria de agradecer imensamente ao clube que me acolheu e me ajudou a crescer tanto como profissional, quanto como ser humano. Agradecer ao pessoal da captação, que apostou em mim quando ainda era apenas uma criança cheia de sonhos", disse Evanilson, que emendou:"Agradecer a todos os profissionais, que estiveram comigo ao longo desses anos, nos momentos bons e, principalmente, nos mais difíceis. Vivi grandes momentos com essa camisa e realizei um sonho de atuar profissionalmente, no Maracanã, diante da torcida tricolor. Aos torcedores, meu muito obrigado pelo apoio e incentivo durante esse período. Tenham a certeza de que sou um de vocês, sempre na torcida pelo Fluminense", encerrou.