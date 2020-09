Rio - O Fluminense foi derrotado por 2 a 1 pelo Flamengo em duelo pelo Brasileiro. Apesar do placar magro, o resultado poderia ter sido bem mais elástico, caso os jogadores rubro-negros não tivessem perdido tantas chances. O apresentador do SporTV, André Rizek, detonou a atuação da equipe de Odair na primeira etapa.

"Constrangedora a atuação do Fluminense no primeiro tempo. Não defende, não ataca, parece estar ali apenas para esperar a hora passar - e o Flamengo jogar", escreveu em seu perfil no Twitter.

O Tricolor voltará aos gramados em busca de reabilitação no domingo. Às 16 horas, o Fluminense recebe o Corinthians, no Maracanã.