Fluminense divulga lista de relacionados para encarar o Corinthians

Rio - O Fluminense divulgou na manhã deste domingo a lista de jogadores relacionados para a partida contra o Corinthians, que acontece logo mais. Em busca dos três pontos para se aproximar do pelotão de cima do Campeonato Brasileiro, o Tricolor das Laranjeiras aposta no retrospecto recente favorável diante da equipe paulista . A bola rola às 16h (de Brasília).