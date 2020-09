Neto detona atuação do Corinthians no Maracanã: 'Levou um vareio do Fluminense'

Rio - Rio - A atuação do Corinthians na derrota para o Fluminense deixou a imprensa esportiva paulista extremamente preocupada. O ídolo corintiano e apresentador da Band, Neto, afirmou que a demissão de Tiago Nunes não surtiu efeito algum no Timão.

"O Tiago Nunes foi demitido no finalzinho da semana e o torcedor do Corinthians em geral achava que o time melhoraria o desempenho dentro de campo. Confesso que eu também acreditava nisso. Mas bastou o primeiro jogo para perceber que o problema do time não está só no treinador. Levou um vareio do Fluminense, perdeu por 2 a 1 com dois gols do Nenê e deixou claro que o elenco corintiano é muito fraco", disse.Na opinião de Neto, o elenco corintiano precisa modificar a sua postura para evitar que o Corinthians corra risco real de rebaixamento."A realidade é que algo precisa mudar nesse Corinthians 2020 se não quiser ser rebaixado. Afinal fora de casa é saco de pancadas e dentro de Itaquera não vence ninguém. É hora também dos medalhões, como o Cássio e o Fágner, chamarem a responsabilidade para uma mudança de mentalidade. Não é só o comando, até porque quem ganha jogo é jogador", opinou.