Danilo Barcelos pede desculpa aos companheiros após expulsão na estreia pelo Fluminense

Rio - A estreia de Danilo Barcelos com a camisa do Fluminense vinha bem até os 45 minutos do segundo tempo, quando o lateral fez falta dura em Michel Macedo e recebeu cartão vermelho direto. O Tricolor acabou até sofrendo um gol nos acréscimos, após bobeada de Nino, mas venceu o Corinthians por 2 a 1 no Maracanã, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro.

LEIA MAIS: Confira mais informações sobre o Fluminense



Após a partida, Danilo utilizou as redes sociais para se desculpar pela expulsão. Além disso, aproveitou para comemorar a primeira partida pelo Tricolor. Ele entrou na vaga de Egídio, que foi poupado.



"Boa noite e ST (saudações tricolores). Gostaria de pedir perdão aos meus companheiros pela expulsão no fim! Mas também gostaria de expressar a minha imensa alegria de estrear com essa camisa de história, glórias e conquistas maravilhosas! Sou abençoado por essa oportunidade, sentimento de gratidão. Obrigado, Deus", escreveu.



Danilo Barcelos foi bem na maior parte do jogo, aparecendo bem em um cabeceio no gol de Cássio e em um lance defensivo para impedir o contra-ataque do Corinthians. Ele será desfalque para o jogo com o Sport, no próximo domingo. Após a partida, Danilo utilizou as redes sociais para se desculpar pela expulsão. Além disso, aproveitou para comemorar a primeira partida pelo Tricolor. Ele entrou na vaga de Egídio, que foi poupado."Boa noite e ST (saudações tricolores). Gostaria de pedir perdão aos meus companheiros pela expulsão no fim! Mas também gostaria de expressar a minha imensa alegria de estrear com essa camisa de história, glórias e conquistas maravilhosas! Sou abençoado por essa oportunidade, sentimento de gratidão. Obrigado, Deus", escreveu.Danilo Barcelos foi bem na maior parte do jogo, aparecendo bem em um cabeceio no gol de Cássio e em um lance defensivo para impedir o contra-ataque do Corinthians. Ele será desfalque para o jogo com o Sport, no próximo domingo.