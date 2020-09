Odair diz que Fluminense está 'atento' ao mercado: 'Conversamos internamente'

Rio - O Fluminense voltou para o caminho das vitórias ao vencer o Corinthians, no último domingo, por 2 a 1. Nenê marcou os gols da equipe carioca, enquanto Mateus Vital diminuiu no final do jogo. Após o triunfo sobre o clube paulista, o técnico Odair Hellmann concedeu entrevista coletiva e falou sobre a possibilidade de reforços no Tricolor.



"Conversamos internamente e depois, quando as coisas acontecerem, a gente passa aos canais, mas o debate é interno. O Fluminense tem que estar sempre aberto, atento ao mercado. Agora tem que ficar bem claro pro torcedor e para todas as pessoas que o Fluminense tem dificuldades financeiras, muita dificuldade financeira. O presidente trabalha muito, se dedica muito para dar estrutura, para manter a situação de salário com dificuldade", disse Odair, que emendou:



"Então a gente está conversando, estamos visualizando o mercado, visualizando o grupo, mas cabe a mim como treinador encontrar soluções dentro do grupo, oportunizar os jogadores do grupo, buscar outras características. No momento certo, na hora certa, dentro de todas as condições, se a gente tiver essa oportunidade, a gente vai agregar não só nessa função, mas em outras se a gente puder em situação de número, de qualidade para fortalecer ainda mais o grupo e seguir forte nessas competições que temos", encerrou.