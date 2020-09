Adversário do Fluminense, Atlético-GO tem incomodado cariocas em 2020

Para o confronto na Copa do Brasil, o Fluminense levará como experiência o amargo empate em 1 a 1 com o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe goiana, aliás, está sem perder há quatro jogos e tem sido uma pedra no sapato dos cariocas: já venceu em casa o Flamengo por 3 a 0 e o Vasco em São Januário por 2 a 1.

Para os tricolores, o tropeço em casa impediu a terceira vitória seguida no Brasileirão. Apesar de abrir o placar, o time teve Hudson expulso ainda no primeiro tempo e praticamente só se defendeu para segurar o 1 a 0, sendo punido no fim, com um gol de Renato Kayzer.

A partida serviu de lição para o Fluminense, que espera não repetir os erros desta vez na Copa do Brasil. "É um adversário muito difícil. Estão há quatro jogos sem perder. No Brasileiro fizemos um bom jogo, depois ficamos com um jogador a menos e ficou mais complicado. É uma equipe qualificada, com boa jogada de bola parada e bastante chutes de fora da área. Temos que estar muito atentos", avisou Muriel.