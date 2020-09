Apresentador da Fox critica atuação de jovem do Fluminense elogiado por Odair

Rio - O Fluminense teve dificuldades, mas derrotou o Atlético-GO por 1 a 0 nesta quarta-feira. Após o fim da partida, o treinador Odair Helmmann elogiou a atuação do jovem Luiz Henrique. No entanto, o apresentador da Fox, José Ilan, não concordou muito com o técnico tricolor.

"Luiz Henrique errou quase tudo que tentou hoje. É muito jovem, esforçado, tem algum talento, corre e incomoda. Já é alguma coisa. Mas daí a dizer que fez um bom jogo é algo que oscila entre a carência e a bizarrice", escreveu no seu perfil oficial no Twitter.

Com o resultado, o Fluminense jogará por um empate para avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil.