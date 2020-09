Zagueiro do Fluminense retorna aos treinos após oito meses

Sem ainda ter jogado nesta temporada, Frazan voltou a participar dos treinos com o grupo nesta quinta-feira, no CT Carlos Castilho. O zagueiro, cria de Xerém, rompeu o ligamento cruzado do joelho direito durante a pré-temporada, no início de janeiro, e precisou passar por cirurgia.

Após longos meses de recuperação, o retorno aos treinos será gradativo. Inicialmente, Frazan precisará recuperar a confiança dos movimentos e reforçar a parte física. Somente depois poderá ficar à disposição do técnico Odair Hellmann.

"Está sendo um dia muito especial para mim por ter voltado a treinar com o grupo. Estou voltando aos poucos para pegar, de novo, a confiança que eu tinha antes da lesão, fazer os movimentos que eu fazia antes. Foi um período difícil para mim, mas agora espero voltar como eu estava antes e ir, aos poucos, me preparando para quando tiver oportunidade, voltar a jogar", afirmou Frazan ao site oficial do Fluminense.