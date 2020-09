Fluminense descarta ex-Flamengo e Pato para substituir Evanilson e mira mercado sul-americano

Rio - Após perder Evanilson para o Porto, o Fluminense tem avaliado o mercado para contratar um substituto para o jovem atacante. Apesar de nomes como Felipe Vizeu e Alexandre Pato terem sido ventilados no clube carioca, o Tricolor descartou essas contratações e está de olho no mercado sul-americano. As informações são do portal "UOL".

A limitação financeira faz com que o Tricolor olhe com carinho para o mercado sul-americano. Recentemente, o Fluminense fez investimentos em jogadores como o peruano Fernando Pacheco, revelação do Sporting Cristal e Michel Araújo, vencendo a disputa com os gigantes Peñarol e Nacional.

A equipe carioca procura jogadores com características semelhantes às de Evanílson. O nome de Ignacio Ramírez (Liverpool-URU), chamou a atenção. Porém, a avaliação interna é de que o jovem uruguaio de 23 anos, além de caro, oferece pouco para a equipe.