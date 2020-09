Hudson aprova opção de poupar jogadores do Fluminense contra o Sport

Devido à maratona de 12 jogos em 38 dias desde o início do Campeonato Brasileiro - incluindo dois compromissos pela Copa do Brasil -, o técnico Odair Hellmann levantou a possibilidade de poupar alguns titulares para o duelo de domingo, contra o Sport na Ilha do Retiro. A opção ainda dependerá de uma análise da comissão técnica, mas o volante Hudson concorda com a necessidade de descansar alguns nomes que têm atuado mais vezes.

" Tem jogadores que estão fazendo 10, 12 jogos em sequência. É muito difícil você manter o nível técnico e físico jogando domingo e quarta. É desumano cobrar a melhor performance em uma sequência tão grande assim. Talvez você segurar um atleta ou outro para que ele possa voltar melhor na partida seguinte seja de suma importância. O Fluminense tem um elenco que talvez não seja o mais recheado do Brasil, mas que tem qualidades, com jogadores que já demonstraram que podem ajudar o clube. É importantíssimo contar com todos. Se você não tiver jogadores 100% fisicamente, o rendimento da equipe vai cair muito e você ficará mais longe das vitórias", analisou o volante.

Nesta maratona do Fluminense, Dodi é o jogador com mais tempo em campo. Assim como Michel Araújo e Marcos Paulo, o volante disputou todos os 12 jogos da sequência, mas só foi substituído duas vezes, e no fim. Além dos três, Nenê, Egídio e Luccas Claro entraram em campo 11 vezes.

O técnico Odair Hellmann decidirá a equipe no treino de sábado, mas já sabe que não poderá contar com Digão, lesionado, Danilo Barcelos, suspenso, e Fred, voltando após testar positivo para covid-19. Além do Sport no domingo, o Fluminense joga na quinta-feira contra o Atlético-GO pela Copa do Brasil.