Fluminense anuncia renovação de zagueiro até o fim 2022

Rio - O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira, a renovação com o zagueiro Luccas Claro até o fim de 2022. O vínculo anterior com o jogador era até o fim deste ano.

"Estou muito feliz! Legal que coincidentemente renovo o contrato exatamente no dia que estou completando um ano de casa. Realmente é um momento muito bom, muito importante na minha carreira, e espero conquistar muito mais com Fluminense, além eu tenho feito até aqui. Vou melhorar a cada dia e acredito que o clube tem muitas coisas ainda a conquistar. Estou muito feliz e vou continuar trabalhando, cada vez mais, para deixar meu nome na história do clube", afirmou o defensor.

Luccas Claro tem sido peça importante no setor defensivo de Odair Hellmann. Em 2020, o zagueiro já disputou 19 partidas com a camisa tricolor e marcou três gols.