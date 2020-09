Clube francês avança em negociação com o Fluminense por Marcos Paulo

Rio - Após perder Evanilson para o Porto, o Fluminense pode ver mais uma joia formada nas categorias de base acertar a sua transferência com o futebol europeu. De acordo com informações do portal "UOL", o atacante Marcos Paulo estaria com uma negociação encaminhada para o Olympique de Marselha.

O time francês deseja um atacante e o técnico português André Villas-Boas teria pedido a contratação do jogador do Fluminense. A negociação foi aberta há algumas semanas e se intensificou nos últimos dias.

Apesar de não estar ainda sacramentada, de acordo com o site, existe uma boa possibilidade do negócio sair nos próximos dias. Outras equipes procuraram o Flu pelo jogador, mas nenhuma de maneira tão concreta quanto os franceses.

O jornal "L'Equipe", da França, publicou o pedido de Villas-Boas por seu "compatriota". Nascido no Brasil, Marcos Paulo tem cidadania portuguesa e já defendeu a seleção lusitana nas categorias de base.