Fluminense tenta a contratação do atacante Zé Eduardo

Rio - Sem Evanilson, vendido ao Porto, e Fred, afastado por covid-19, o Fluminense está no mercado em busca de novos nomes para a posição. De acordo com o portal 'Superesportes', o Tricolor fez uma sondagem pelo atacante Zé Eduardo, que pertence ao Cruzeiro, mas está atuando emprestado ao América-RN até o final da temporada.



No entanto, a vontade do jogador é de voltar ao Cruzeiro após o período de empréstimo ao clube do Rio Grande do Norte, que tenta a permanência do atacante por mais tempo. Aos 21 anos, Zé Eduardo se destacou na Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019 pelo Visão Celeste-RN. Também somou passagem pelo Villa Nova-MG.



Nas últimas partidas, o técnico Odair Hellmann tem utilizado os jovens para comandar o ataque. Luiz Henrique, Fernando Pacheco e Felipe Cardoso tem ganhado espaço nos jogos. Neste ano, Zé Eduardo já anotou nove gols em 10 partidas. O Fluminense é o 9º colocado do Campeonato Brasileiro, com 14 pontos e 12 gols marcados.