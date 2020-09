Fluminense terá que pagar dívida milionária para Wagner

O Fluminense terá que ogar uma dívida milionária ao meia Wagner. Segundo informações do portal Esporte News Mundo, o Tricolor terá que pagar R$ 1.272.628,71 ao jogador por questões trabalhistas. O processo correu pela 71ª vara do Trabalho do Rio de Janeiro.

Ainda de acordo com o documento em que o site teve acesso, as partes ainda ajustaram um acordo no valor de R$1.262.376,36, no qual o clube já pagou R$ 10.252,35, vai ser quitado em 45 parcelas de R$28.053,00.

As parcelas começarão a ser cobradas em janeiro de 2021 e vão até setembro de 2024, reajustadas pelo índice IPCA-E, a cada 12 meses. Caso o Flu atrase o pagamento, o clube será multado em 20% do valor da parcela não paga.

Pelo Fluminense, Wagner, que defende o Juventude, fez 180 jogos e marcou 25 vezes. Por lá, o meia conquistou o Campeonato Brasileiro e o Carioca de 2012.