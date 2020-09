Fred se recupera da covid-19 e fica à disposição de Odair Hellmann

Rio - O Fluminense ganhou um reforço para os próximos jogos. Recuperado da covid-19, o atacante Fred está novamente à disposição de Odair Hellmann. O centroavante, que perdeu as últimas partidas do clube, pode figurar no banco de reservas para a partida contra o Atlético-GO, na quinta-feira, pela Copa do Brasil.



Há algumas semanas, a esposa de Fred testou positivo para o novo coronavírus e, por precaução, o Fluminense decidiu afastá-lo. No entanto, o jogador foi reintegrado e participou de um jogo do Brasileirão. Mas logo após o duelo pelo torneio, o centroavante foi diagnosticado com a doença, no dia 11 de setembro.



Desde que retornou ao Fluminense, Fred só balançou as redes uma vez, no duelo contra o Vasco. Com quase 300 jogos pelo Tricolor, o jogador de 36 anos já marcou 173 gols com a camisa do Flu. Fred também somou passagens por América-MG, Cruzeiro, Lyon e Atlético-MG.