Fluminense estaria interessado em destaque do Campeonato Peruano

Rio - O Fluminense mapeia o mercado em busca de um nome para substituir Evanílson, negociado recentemente com o Porto. Segundo o "Fox Sports", o nome do atacante Jonathan dos Santos, do Universitario, um dos destaques do Campeonato Peruano, interessa ao clube carioca.

O empresário do atleta confirmou o interesse do Tricolor, mas garantiu que ainda não há nenhum tipo de proposta. O atacante tem 28 anos e pertence ao Cerro Largo-URU. Ele está emprestado ao Universitario até o fim do ano.

Até o momento, Jonathan disputou 15 partidas em 2020 e marcou 10 gols.