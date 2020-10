Dodi Lucas Mercon

Rio - Um dos principais destaques do Fluminense no Campeonato Brasileiro, o meia Dodi pode ter a sua situação resolvida nesta semana. O Tricolor aguarda a volta do empresário do atleta, Carlos Escuro, nos próximos dias. A equipe carioca busca a renovação do jogador, que tem contrato somente até o fim do ano. As informações são do portal "globoesporte.com".

Dodi chegou ao Fluminense em 2018, porém, foi somente nesta temporada que o jogador se firmou como titular. Aos 24 anos, ele tem 71 jogos pela equipe e é um dos pilares na equipe de Odair Hellmann.

Apesar de desejar a manutenção do meia, o Tricolor já começou a monitorar nomes no mercado para plano B, de olho em um eventual substituto para o volante no elenco para o ano que vem.



De acordo com o portal, o que dificulta a negociação é o fato de Dodi ter três agentes. Escuro, que foi quem descobriu o atleta, é o principal. Além dele, Márcio Bittencourt e Tadeu Cruz. De acordo com o site, Dodi tem sondagens com três vezes mais do que seu salário no Fluminense, mas qualquer decisão precisa passar pelo trio de agentes. Com isso, haveria divergência até mesmo entre os empresários sobre ficar ou sair.