Há duas semanas no Rio, Lucca tem aprimorado a forma física, mas está apto para estrear

Por O Dia

Rio - Último reforço anunciado pelo Fluminense, Lucca, de 30 anos, vive a expectativa pela estreia com a camisa 7. Regularizado, Lucca completou duas semanas de treinamentos no CT Carlos Castilho, em Jacarepaguá, mas não saiu do banco de reservas nos confrontos com Atlético-MG e Ceará. Ciente da curiosidade da imprensa e, principalmente, do torcedor, Odair Hellmann pregou cautela para utilizar a nova peça.

"É readaptação ao futebol, outro tipo de treinamento, outro nível de treinamento... Lucca vai ter a oportunidade dele, como todos. Nós temos muitos jogadores na função e não consigo colocar todos ao mesmo tempo no mesmo jogo. Em algum momento vai entrar alguém com alguma característica, em outro momento vai entrar outro jogador com outra característica. Lucca vai ter oportunidade também ao longo do campeonato", avaliou Hellmann.

Em sexto lugar no Brasileiro, com 26 pontos, o Tricolor perdeu uma posição ao empatar com o Ceará, no Maracanã. No limite do desgaste físico, o Fluminense sente os efeitos da maratona de jogos em 2020. A semana livre chega em ótima hora. Mas do que treinar, a comissão técnica prioriza a recuperação do grupo.

Até o confronto com o Santos, domingo, no Maracanã, Lucca terá tempo para mostrar serviço e ganhar pontos com o treinador. Contratado ao Al-Khor, do Catar, assinou contrato até abril de 2022, o atacante chega como opção para preencher a lacuna deixada por Evanílson, negociado com o Porto, de Portugal. Antes, Odair Hellmann contava com quatro opções para o setor: Fred, Luiz Henrique, Caio Paulista e Felipe Cardoso. Marcos Paulo, Fernando Pacheco e Wellington Silva têm jogado aberto pelos lados.