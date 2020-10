Luan Brito fez um dos gols da vitória do Fluminense sub-20 Mailson Santana/Fluminense

Rio - O Fluminense assinou o primeiro contrato profissional com mais um jogador criado em Xerém. Nesta segunda-feira foi a vez do atacante Luan Brito, de 18 anos. O vínculo anterior era amador e o novo é válido até o fim de 2022. A multa rescisória do atleta é no valor de 30 milhões de euros (cerca de R$ 200 milhões na cotação atual) para o mercado exterior.





Luan foi artilheiro do Flu no Campeonato Carioca sub-20, com três gols, assim como Gabriel Conceição. O jovem chegou ao Fluminense em 2018 após passagens pelo Flamengo e pelo Barra da Tijuca, mas sofreu uma grave lesão no joelho.



Através das redes sociais, o jogador comemorou a assinatura do novo contrato.



- Feliz e motivado pra essa nova etapa! Contrato renovado, primeiramente agradecer a Deus, minha família e ao Fluminense que sempre confiou no meu trabalho - escreveu.



O atacante é filho de Marco Brito, que jogou no profissional do Flu de 1997 a 2001 e depois em 2002. Neste ano, Luan Brito atuou em nove partidas, sendo três no Brasileirão e seis no Estadual.