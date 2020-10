Odair segue com desfalques Mailson Santana/Fluminense FC

Rio - Autor do gol que deu o empate ao Fluminense nos últimos minutos na partida contra o Ceará, o lateral Danilo Barcelos conversou com a 'ESPN' nesta terça-feira. Durante a conversa, o jogador fez questão de exaltar o técnico Odair Hellmann, alvo de críticas de parte da torcida do Tricolor.

"Nosso futebol tem cobrança todo dia e em todos setores, temos que estar acostumados e preparados. Não vou falar sobre críticas do torcedor, como eu disse no início, ele é o principal ativo do clube. O que posso dizer é que o Papito é fantástico, inteligente e tem o grupo na mão. O dia a dia dele é muito bom", disse Danilo.



Danilo chegou sob muitas críticas ao Fluminense após passagens apagadas por Vasco e Botafogo. Contudo, no Fluminense assumiu a lateral-esquerda no lugar de Egídio, outro visado pelo torcedor. O Fluminense faz boa campanha até aqui no Campeonato Brasileiro é o sexto colocado, com 26 pontos.