Santos, São Paulo - Antes dada como certa, a saída de Soteldo do Santos não foi concretizada. Através do Instagram, a empresa que gerencia a carreira do jogador afirmou que o atleta permanece no clube paulista. Com isso, o jogador deve estar em campo contra o Fluminense na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, no final de semana.

"Hoje não será seu último dia. Nós ficamos. Respeito", escreveu a empresa, se referindo a partida do Santos desta terça-feira pela Libertadores da América, contra o Defensa Y Justicia. O atacante venezuelano recusou uma proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, que já havia sido aceita pelo Santos, que ainda não se manifestou.