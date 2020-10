Dodi: futuro indefinido LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Por O Dia

Rio - A permanência de Dodi no Fluminense parece cada vez mais improvável. Com contrato no fim do ano, a negociação já se arrasta por algumas semanas, e de acordo com o 'Uol Esporte', a diretoria do Tricolor trata o assunto com pessimismo. Ainda segundo o portal, a vontade do jogador é permanecer, mas os representantes do jogador estão divididos sobre a situação.

Carlos Escuro, uma das pessoas do staff de Dodi não se animou com as primeiras propsotas do Fluminense, que era de reajustar em 12% o salário do atleta, já considerado baixo pelos agentes. Já Marcio Bittencourt e Tadeu Cruz, outros dois empresários do meia, veem com bons olhos a renovação. A última conversa estava marcada para o dia 17, mas Escuro testou positivo para covid-19.



Conforme informado pelo portal, a postura de Escuro não agrada nem ao Fluminense, quanto menos aos outros dois agentes de Dodi. A semana que começou com expectativa para o desfecho na negociação, pode terminar sem solução. O Fluminense quer renovar o contrato do meia por mais três anos. Dodi soma 59 partidas com a camisa do Fluminense e dois gols marcados.